Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Церковь предлагает желающим принять участие в молитве онлайн

Церковь предлагает желающим принять участие в молитве онлайн

Об этом говорится в обращении Синода Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

На заседание Синода пригласили заместителя министра здравоохранения Елену Богдан, которая рассказала об эпидемиологической обстановке в Беларуси и необходимости принятия санитарных мер по борьбе с коронавирусом.

— Синод Белорусской православной церкви призывает пастырей и всех верующих строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием), рекомендовано воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям. Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и тем самым принять участие в общецерковной молитве, — отмечается в обращении БПЦ.

При этом православные храмы не будут закрываться, особенно в пасхальные дни, но это возлагает большую ответственность на епископат и священнослужителей. В епархиях, где эпидемиологический уровень более сложный, рекомендовано применить более строгие санитарные нормы во время богослужений. Настоятельно рекомендовано в дни общецерковных праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой освящение верб и пасхальной пищи совершать исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Что думают спортсмены-паралимпийцы о переносе Игр в Токио?
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Горят сотни гектаров: в стране запрещено посещение лесов в 60 районах
В Беларуси всеобщую вакцинацию от туберкулеза проводят 38 лет
Совещание по электроэнергетике, продление каникул и уменьшение цен на топливо. Главное за пятницу
В iOS 14 появится функция, позволяющая открывать приложения без их установки на смартфон
Рианна пожертвовала более двух миллионов долларов жертвам домашнего насилия
Раннее пробуждение медведей, новая пара из Ташкента и свидание бенгальских тигров: в Минский зоопарк пришла весна
Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"
Купить Nintendo Switch в Японии можно только выиграв в лотерею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Обсуждаем проект постановления Совмина “О вопросах по обращению с животными”
Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему
Жители Индии впервые за 30 лет увидели вершины Гималаев
Немецкий судмедэксперт: опасность коронавируса намного преувеличена
Зарубежный роман: как мы охотились на брачного афериста
Фотофакт: руководитель Microsoft уже пользуется еще не вышедшей раскладушкой Surface Duo
Опыты на кухне: мы испробовали на практике народные способы окраски яиц к празднику
Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике
Как несет службу дивизион 115-го зенитно-ракетного полка под Брестом
Политолог: если смотреть сухие статистические сводки, то опасность коронавируса несколько преувеличена
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Будем ответственными
Авторы
СКАНИРУЙТЕ