Церковь предлагает желающим принять участие в молитве онлайн

Об этом говорится в обращении Синода Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

На заседание Синода пригласили заместителя министра здравоохранения Елену Богдан, которая рассказала об эпидемиологической обстановке в Беларуси и необходимости принятия санитарных мер по борьбе с коронавирусом.

— Синод Белорусской православной церкви призывает пастырей и всех верующих строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием), рекомендовано воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям. Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и тем самым принять участие в общецерковной молитве, — отмечается в обращении БПЦ.

При этом православные храмы не будут закрываться, особенно в пасхальные дни, но это возлагает большую ответственность на епископат и священнослужителей. В епархиях, где эпидемиологический уровень более сложный, рекомендовано применить более строгие санитарные нормы во время богослужений. Настоятельно рекомендовано в дни общецерковных праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой освящение верб и пасхальной пищи совершать исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом.