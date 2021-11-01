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  2. Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной

Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире "Пятого канала" назвал симптомы COVID-19 смертельно опасными. 


Медик рассказал об опасности нарушения восприятия запахов. 

По его словам, несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным последствиям. Он напомнил, что люди с помощью обоняния определяют качество продуктов. Поэтому врач призывает тщательно проверять срок годности и состав, а в случае сомнений попросить близких помочь оценить свежесть продуктов. 

Как отметил Комаровский, из-за потери обоняния можно не почувствовать запах гари в случае пожара. 

– Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа, – подчеркнул он. Пациентам с коронавирусом врач рекомендовал чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма в доме.

Фото: pixabay.com
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