Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире "Пятого канала" назвал симптомы COVID-19 смертельно опасными.
Медик рассказал об опасности нарушения восприятия запахов.
По его словам, несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным последствиям. Он напомнил, что люди с помощью обоняния определяют качество продуктов. Поэтому врач призывает тщательно проверять срок годности и состав, а в случае сомнений попросить близких помочь оценить свежесть продуктов.
Как отметил Комаровский, из-за потери обоняния можно не почувствовать запах гари в случае пожара.
– Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа, – подчеркнул он. Пациентам с коронавирусом врач рекомендовал чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма в доме.
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