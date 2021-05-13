Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам рассмотрела ряд модельных законопроектов

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Сергей Сивец сегодня принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ в режиме видеоконференции.
В повестке дня было 14 вопросов, в том числе проект модельного закона МПА СНГ «Об оценочной деятельности». Документ рассмотрен с учетом поступивших из национальных парламентов замечаний и предложений. Сфера его регулирования – отношения, возникающие при ведении оценочной деятельности, включая ее государственное регулирование и саморегулирование.
– Проведенный его разработчиками анализ опыта правового регулирования оценочной деятельности зарубежных государств, включая страны СНГ, показал, что в их правовых системах имеются существенные различия как структуры, так и содержания соответствующих законодательных актов. Принятие данного модельного закона позволит сблизить законодательства об оценочной деятельности государств – участников СНГ, устранить пробелы и недостатки национального законодательного регулирования оценочной деятельности, обеспечить ее единообразное и системное государственное регулирование, – пояснил Сергей Сивец.
Также члены комиссии рассмотрели проекты модельных законов "О страховании", "О фондах", "О защите прав потребителей":
– То есть то, что лежит в плоскости гражданско-правовых отношений и будет очень полезно и ценно для разработок, которые сейчас ведутся в рамках корректировки Гражданского кодекса Республики Беларусь, – рассказал сенатор. – Полагаю, что результаты сегодняшнего заседания Постоянной комиссии лягут в основу дальнейшего развития интеграционного образования и будут хорошим подспорьем в совершенствовании отечественного законодательства.
Кроме того, рассмотрен проект модельного закона "О договорном праве (общие положения)". Документ планируется направить в парламенты государств – участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. Члены комиссии обменялись мнениями о концепции и структуре проектов модельных законов "О финансовых сделках", "О способах обеспечения исполнения обязательств".
Белорусской стороной внесены предложения по изменению и дополнению Положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи, которые поддержаны членами Постоянной комиссии.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам рассмотрела ряд модельных законопроектов
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