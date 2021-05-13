Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам рассмотрела ряд модельных законопроектов

Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам рассмотрела ряд модельных законопроектов

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Сергей Сивец сегодня принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ в режиме видеоконференции.


В повестке дня было 14 вопросов, в том числе проект модельного закона МПА СНГ «Об оценочной деятельности». Документ рассмотрен с учетом поступивших из национальных парламентов замечаний и предложений. Сфера его регулирования – отношения, возникающие при ведении оценочной деятельности, включая ее государственное регулирование и саморегулирование.


– Проведенный его разработчиками анализ опыта правового регулирования оценочной деятельности зарубежных государств, включая страны СНГ, показал, что в их правовых системах имеются существенные различия как структуры, так и содержания соответствующих законодательных актов. Принятие данного модельного закона позволит сблизить законодательства об оценочной деятельности государств – участников СНГ, устранить пробелы и недостатки национального законодательного регулирования оценочной деятельности, обеспечить ее единообразное и системное государственное регулирование, – пояснил Сергей Сивец.


 Также члены комиссии рассмотрели проекты модельных законов "О страховании", "О фондах", "О защите прав потребителей":

– То есть то, что лежит в плоскости гражданско-правовых отношений и будет очень полезно и ценно для разработок, которые сейчас ведутся в рамках корректировки Гражданского кодекса Республики Беларусь, – рассказал сенатор. – Полагаю, что результаты сегодняшнего заседания Постоянной комиссии лягут в основу дальнейшего развития интеграционного образования и будут хорошим подспорьем в совершенствовании отечественного законодательства.


Кроме того, рассмотрен проект модельного закона "О договорном праве (общие положения)". Документ планируется направить в парламенты государств – участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. Члены комиссии обменялись мнениями о концепции и структуре проектов модельных законов "О финансовых сделках", "О способах обеспечения исполнения обязательств".

Белорусской стороной внесены предложения по изменению и дополнению Положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи, которые поддержаны членами Постоянной комиссии.


Алина ДАНИЛОВИЧ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом
Эти два знака зодиака подставят вас без зазрения совести
Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов
Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи
Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С
Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества
Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий
«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Гигин: с подавляющим большинством стран мира у Беларуси вполне нормальные отношения
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Министр архитектуры и строительства 15 мая проведет прямую телефонную линию
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе
Гигин: тема Победы как краеугольная идея нашей государственности должна быть заложена в Конституции
Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона
Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19
Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных
мнение
Алексей АВДОНИН
Высокий кредит доверия
«Монако» вслед за ПСЖ вышел в финал футбольного Кубка Франции
Врач-эпидемиолог — о платной вакцинации, самоизоляции и сертификатах
В Беларуси началась отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ