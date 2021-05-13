Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам рассмотрела ряд модельных законопроектов

В повестке дня было 14 вопросов, в том числе проект модельного закона МПА СНГ «Об оценочной деятельности». Документ рассмотрен с учетом поступивших из национальных парламентов замечаний и предложений. Сфера его регулирования – отношения, возникающие при ведении оценочной деятельности, включая ее государственное регулирование и саморегулирование.– пояснил Сергей Сивец.Также члены комиссии рассмотрели проекты модельных законов "О страховании", "О фондах", "О защите прав потребителей":, – рассказал сенатор. –Кроме того, рассмотрен проект модельного закона "О договорном праве (общие положения)". Документ планируется направить в парламенты государств – участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. Члены комиссии обменялись мнениями о концепции и структуре проектов модельных законов "О финансовых сделках", "О способах обеспечения исполнения обязательств".Белорусской стороной внесены предложения по изменению и дополнению Положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи, которые поддержаны членами Постоянной комиссии.Алина ДАНИЛОВИЧ