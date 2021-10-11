Постаревшая внешность Тома Круза удивила фанатов

Поклонники удивлены тем, как постарел голливудский актер Том Круз. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт Daily Mail.
59-летнюю знаменитость запечатлели на трибуне во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Он был одет в синий пуховик и голубые джинсы. Внимание акцентируется на том, что его лицо стало толстым, а волосы –более редкими.
В комментариях под снимком фанаты стали обсуждать его немолодой вид.
«Какой же толстяк!», «Он похож на воздушный шарик», «Том либо постарел, либо переборщил с инъекциями», «Какой же он урод!», «Кажется, Том переборщил с пластическими операциями» – отмечали они.
Фото: AP Photo