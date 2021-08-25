Посольство Беларуси в Зимбабве откроют до конца января 2022 года

Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Зимбабве в пределах средств, предусмотренных для Министерства иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.