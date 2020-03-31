Посольство Беларуси в России прорабатывает варианты отправки домой 16 белорусов

Фото:

pixabay.com

, — говорится в сообщении.Сегодня авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в связи с приостановкой в ряде стран международных авиационных перевозок из-за ситуации с COVID-19 авиаперевозчик временно не будет выполнять полеты в том числе в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. Это ограничено введено до 30 апреля.