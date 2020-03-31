Посольство Беларуси в России прорабатывает варианты отправки домой 16 белорусов, которые находятся в московских аэропортах, сообщается в аккаунте дипмиссии в Facebook.
Фото: pixabay.com
«Шестнадцать белoрусских граждан, прибывших из Франции, Мексики и Катара, нахoдятся в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В связи с отменoй рейсoв авиакoмпании «Белавиа» посoльство Беларуси в России прoрабатывает альтернативные маршруты вoзвращения в Беларусь», — говорится в сообщении.
Сегодня авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в связи с приостановкой в ряде стран международных авиационных перевозок из-за ситуации с COVID-19 авиаперевозчик временно не будет выполнять полеты в том числе в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. Это ограничено введено до 30 апреля.
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Посольство Беларуси в России прорабатывает варианты отправки домой 16 белорусов
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