Посольство Беларуси в Азербайджане провело ряд акций по случаю Дня Независимости

Накануне празднования Дня Независимости Республики Беларусь Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков и сотрудники дипмиссии провели памятные акции. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.







В частности, белорусские дипломаты возложили цветы к могиле дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова и могиле Героя Советского Союза майора Наджафгулу Рафиева, которые в годы Великой Отечественной войны принимали непосредственное участие в боях на территории Беларуси.





«Тринадцати оставшимся в живых ветеранам-азербайджанцам, участвовавшим в освобождении нашей страны, посольством через Организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Азербайджана были переданы благодарственные адреса от имени руководителя белорусской дипмиссии и продуктовые наборы, подготовленные при содействии сети фирменных магазинов «Belaruski» в Баку», - рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджанской Республике.



