Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько встретился с председателем правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
–Стороны обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего сотрудничества. Юрий Сенько подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с корпорацией SINOMACH, стоявшей у истоков создания индустриального парка «Великий камень». Посол выразил нацеленность на реализацию в Беларуси новых проектов в промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и прочих сферах с привлечением дочерних компаний, входящих в состав крупнейшей машиностроительной корпорации Китая, которой является SINOMACH. Одновременно глава дипмиссии отметил значимость Китайско-Белорусского индустриального парка как ключевого звена инициативы «Пояс и путь» и актуальность развития в парке высокотехнологичных проектов, – рассказали в посольстве.
На встрече также обсуждены планы реализации в парке нового комплексного проекта традиционной китайской медицины, как важного практического шага в развитии сотрудничества в данной сфере и расширении применения эффективных китайских лечебных практик не только на территории Беларуси, но и соседних стран.
Председатель правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунь отметил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию и продвижению парка «Великий камень» как ведущей площадки для привлечения китайских инвестиций и реализации новых проектов. Чжан Сяолунь также пригласил посла Юрия Сенько посетить предприятия корпорации SINOMACH в регионах Китая.
Напомним, 9 февраля в онлайн-формате в Китае и Беларуси состоялась церемония подписания Соглашения о намерении сотрудничества по развитию китайской традиционной медицины в индустриальном парке «Великий камень». В рамках документа в текущем году планируется вхождение в парк новой компании-резидента для реализации комплексного проекта традиционной китайской медицины. Проектом предусмотрено создание производства средств ТКМ, Евразийского центра обмена в области культуры традиционной медицины, а также центра диагностики и лечения методами ТКМ.
Соглашение было подписано главой Администрации индустриального парка Александром Ярошенко, генеральным директором Компании по развитию индустриального парка Янь Ганом и директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцином.
Свидетельствовали подписание почетные гости, в том числе – посол Беларуси в КНР Юрий Сенько, посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, председатель правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунь, руководство департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР, департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной китайской медицины Китая, Пекинского филиала Эксимбанка Китая, компании САМСЕ.
– Во время торжественной церемонии было отмечено, что реализация данного комплексного проекта соответствует приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества и станет новым этапом в развитии традиционной китайской медицины в индустриальном в парке «Великий камень» и в Беларуси в целом, основой для привлечения китайских фармацевтических и медицинских компаний в данный парк, а также важным стимулом для дальнейшей активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурной сферах между двумя странами, – заявили в белорусском посольстве.
И в Беларуси, и в Китае проект по развитию традиционной китайской медицины в парке «Великий камень» называют высоко перспективным. Эксперты отмечают актуальность данного направления сотрудничества в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и отмечают, что данный проект является важным шагом в сближении культур белорусского и китайского народов и реализации поставленных главами двух государств задач по расширению взаимодействия в сфере традиционной китайской медицины.
Фото: china.mfa.gov.by
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Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества
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