Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества

Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько встретился с председателем правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.


–Стороны обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего сотрудничества. Юрий Сенько подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с корпорацией SINOMACH, стоявшей у истоков создания индустриального парка «Великий камень». Посол выразил нацеленность на реализацию в Беларуси новых проектов в промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и прочих сферах с привлечением дочерних компаний, входящих в состав крупнейшей машиностроительной корпорации Китая, которой является SINOMACH. Одновременно глава дипмиссии отметил значимость Китайско-Белорусского индустриального парка как ключевого звена инициативы «Пояс и путь» и актуальность развития в парке высокотехнологичных проектов, – рассказали в посольстве.

На встрече также обсуждены планы реализации в парке нового комплексного проекта традиционной китайской медицины, как важного практического шага в развитии сотрудничества в данной сфере и расширении применения эффективных китайских лечебных практик не только на территории Беларуси, но и соседних стран.

Председатель правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунь отметил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию и продвижению парка «Великий камень» как ведущей площадки для привлечения китайских инвестиций и реализации новых проектов. Чжан Сяолунь также пригласил посла Юрия Сенько посетить предприятия корпорации SINOMACH в регионах Китая.


Напомним, 9 февраля в онлайн-формате в Китае и Беларуси состоялась церемония подписания Соглашения о намерении сотрудничества по развитию китайской традиционной медицины в индустриальном парке «Великий камень». В рамках документа в текущем году планируется вхождение в парк новой компании-резидента для реализации комплексного проекта традиционной китайской медицины. Проектом предусмотрено создание производства средств ТКМ, Евразийского центра обмена в области культуры традиционной медицины, а также центра диагностики и лечения методами ТКМ.

Соглашение было подписано главой Администрации индустриального парка Александром Ярошенко, генеральным директором Компании по развитию индустриального парка Янь Ганом и директором Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцином.

Свидетельствовали подписание почетные гости, в том числе – посол Беларуси в КНР Юрий Сенько, посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, председатель правления корпорации SINOMACH Чжан Сяолунь, руководство департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР, департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам традиционной китайской медицины Китая, Пекинского филиала Эксимбанка Китая, компании САМСЕ.

– Во время торжественной церемонии было отмечено, что реализация данного комплексного проекта соответствует приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества и станет новым этапом в развитии традиционной китайской медицины в индустриальном в парке «Великий камень» и в Беларуси в целом, основой для привлечения китайских фармацевтических и медицинских компаний в данный парк, а также важным стимулом для дальнейшей активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурной сферах между двумя странами, – заявили в белорусском посольстве.

И в Беларуси, и в Китае проект по развитию традиционной китайской медицины в парке «Великий камень» называют высоко перспективным. Эксперты отмечают актуальность данного направления сотрудничества в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и отмечают, что данный проект является важным шагом в сближении культур белорусского и китайского народов и реализации поставленных главами двух государств задач по расширению взаимодействия в сфере традиционной китайской медицины.

Фото: china.mfa.gov.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Впервые в нашей стране людям с зависимостями и укреплению психического здоровья посвящается целый раздел государственной программы
В Солигорском районе ищут без вести пропавшего 20-летнего парня
В прошлом году в Минске выявили почти тысячу нарушений в области охраны окружающей среды
В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек
Белорусский рубль 10 февраля укрепился к трем основным валютам
Обезвоживание и малоподвижный образ жизни: медик назвал причины головных болей, не связанных с заболеваниями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014 человек
Ученые рассказали, когда ждать следующую волну пандемии коронавируса
Госавтоинспекция Гомельской области берет под контроль пешеходные переходы и соблюдение ППД при обгонах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Витебской области едут в Минск
В Латвии впервые зафиксирован случай высокопатогенного птичьего гриппа
МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности
Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»
Ответ синим козам. И не хотелось – но, видимо, все же надо
Герасимов проиграл Карацеву во втором раунде Australian Open
Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 1 250 000
Довгало: без великих препятствий не может быть великих достижений. У нас все получится!
В Москве задержаны организаторы и участники центра "Свидетели Иеговы"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нафтанная гортензия
Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения
МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война
В 75 белорусских здравницах используют программы реабилитации пациентов, перенесших пневмонии в связи с COVID-19
На Минщине участились пожары в банях. Эксперт советует, как не допустить возгорания во время морозов
Политолог о выдаче Путило и Протасевича: если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу
Сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На 11 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Число заразившихся COVID-19 в России превысило четыре миллиона
ВНС даст старт конституционной реформе – Дзермант
Число многодетных семей в Минской области превысило 19 тысяч
Маленькие вредины: топ-5 самых непослушных детей по знаку зодиака
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вечный хайп
Дзермант: люди хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу
Посол Беларуси согласовал с венесуэльской стороной план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического потенциала
Диетолог предупредил о смертельной опасности меда
В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний сельчанин
Белорусы стали чаще рассчитываться за покупки пластиковой картой
Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой
Без лицензии? В Минске прошел суд по делу главреда «Нашей Нивы»
Корреспондент ИД «Беларусь сегодня» удостоен грамоты ГКНТ
«Реал» взял верх над «Хетафе» в игре Примеры
КГБ: действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вячорни Геббельс
В Клецком районе из-за неисправности насоса без воды остались более 100 домов, детсад и школа
Опасен ли рентген для ребенка? Ответил врач
Мишель Обама станет ведущей детского шоу на Netflix
Авторы
СКАНИРУЙТЕ