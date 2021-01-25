Посол Сенько: Беларусь готова активно сотрудничать с Китайской ассоциацией по торговле услугами

– рассказали в посольстве.Юрий Сенько заверил в готовности Беларуси активно участвовать в мероприятиях ассоциации, а также подчеркнул значимость современных механизмов сотрудничества, направленных на продвижение экспорта качественной белорусской продукции на китайский рынок.Генеральный секретарь Китайской ассоциации по торговле услугами подтвердил высокую заинтересованность в практической реализации обсуждавшихся предложений.Фото посольства Беларуси в КНР