Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько сегодня встретился с генеральным секретарем Китайской ассоциации по торговле услугами (China Association on Trade in Services, CATIS) господином Чжуном Цзэюйем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
«Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества в области торговли услугами и достигли предметных договоренностей в вопросах развития электронной коммерции, транспорта, логистики, финансов», – рассказали в посольстве.
Юрий Сенько заверил в готовности Беларуси активно участвовать в мероприятиях ассоциации, а также подчеркнул значимость современных механизмов сотрудничества, направленных на продвижение экспорта качественной белорусской продукции на китайский рынок.
Генеральный секретарь Китайской ассоциации по торговле услугами подтвердил высокую заинтересованность в практической реализации обсуждавшихся предложений.
Фото посольства Беларуси в КНР
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Посол Сенько: Беларусь готова активно сотрудничать с Китайской ассоциацией по торговле услугами
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