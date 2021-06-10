Посол РФ: Россия пока не готова открыть наземную границу с Беларусью для свободного перемещения

Свободное перемещение через наземную границу России и Беларуси будет восстановлено после улучшения эпидемиологической ситуации. Такой прогноз озвучил посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече с журналистами в Минске в четверг, передает корреспондент sb.by.
Фото из архива
В частности, по словам дипломата, Россия пока не откроет наземную границу между странами для свободного перемещения:
– Граница до сих пор под тем постановлением Правительства России, которое регламентирует право ее пересечения конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет.
Посол напомнил, что «главный начальник» на этой линии – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, которая пока не готова подписывать проект распоряжения о послаблениях на границе, поэтому нет и соответствующего правительственного решения. Подобную позицию Евгений Лукьянов связывает с нестабильной эпидемиологической ситуацией.
– Мы слышим сигналы наших белорусских партнеров – когда все восстановится, когда вы откроете свою границу, – сказал он. – Но вы, наверное, все цифры видите – у нас опять рост выявленных заболеваний: больше 10 тысяч ежесуточно, в Москве – 4 с лишним тысячи.
В то же время дипломат напомнил, что запущено движение скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, возобновляются и другие железнодорожные маршруты, в частности из Гомеля и Гродно. Есть подвижки в восстановлении авиасообщения с российскими регионами. На недавней встрече с председателем Брестского облисполкома белорусская сторона обратилась с инициативой открытия авиасообщения между Брестом и Калининградом.
– «Ласточек» сразу оказалось абсолютно недостаточно, сейчас количество вагонов в них увеличено, — отметил посол. — Дальнейшее увеличение будет происходить исходя из той эпидемиологической ситуации, которая складывается и в России, и в Беларуси.
Как сообщалось ранее, согласно Распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р в Российскую Федерацию разрешен въезд лишь определенным категориям граждан Беларуси. На воздушном и железнодорожном транспорте таких ограничений нет. В то же время пассажиры самолетов должны иметь отрицательный результат сделанного в установленные сроки ПЦР-теста, отраженные в специальном мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Пассажиры, следующие в РФ железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы. Соблюдение масочного режима обязательно во всех случаях.
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Посол РФ: Россия пока не готова открыть наземную границу с Беларусью для свободного перемещения
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