Посол РФ: Россия пока не готова открыть наземную границу с Беларусью для свободного перемещения

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В частности, по словам дипломата, Россия пока не откроет наземную границу между странами для свободного перемещения:Посол напомнил, что «главный начальник» на этой линии – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, которая пока не готова подписывать проект распоряжения о послаблениях на границе, поэтому нет и соответствующего правительственного решения. Подобную позицию Евгений Лукьянов связывает с нестабильной эпидемиологической ситуацией.– сказал он.В то же время дипломат напомнил, что запущено движение скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, возобновляются и другие железнодорожные маршруты, в частности из Гомеля и Гродно. Есть подвижки в восстановлении авиасообщения с российскими регионами. На недавней встрече с председателем Брестского облисполкома белорусская сторона обратилась с инициативой открытия авиасообщения между Брестом и Калининградом.Как сообщалось ранее, согласно Распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р в Российскую Федерацию разрешен въезд лишь определенным категориям граждан Беларуси. На воздушном и железнодорожном транспорте таких ограничений нет. В то же время пассажиры самолетов должны иметь отрицательный результат сделанного в установленные сроки ПЦР-теста, отраженные в специальном мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Пассажиры, следующие в РФ железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы. Соблюдение масочного режима обязательно во всех случаях.