Посол КНР в Беларуси: я благодарен Правительству Беларуси за помощь в вакцинации наших граждан

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Се Сяоюн.



– Я очень рад присутствовать на церемонии вакцинации китайских граждан, которая проходит в 33-й столичной поликлинике. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Минздраву и Правительству Беларуси. Еще с начала вспышки эпидемии коронавируса китайское Правительство заботится о состоянии здоровья и безопасности своих граждан. Белорусские друзья согласились включить всех китайских граждан, находящихся на территории страны, в свой национальный план вакцинации. От имени Посольства выражаю огромную благодарность за поддержку и помощь. Для нас это очень важно, ведь с начала вспышки Китай и Беларусь поддерживают друг друга, взаимно предоставляют необходимую гуманитарную помощь для борьбы с пандемией. Хочу подчеркнуть, что инактивированная вакцина очень хорошая и безопасная, а вакцинация – единственный способ защитить себя от коронавируса.