Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 4 января встретился с почетным консулом нашей страны в городе Гюмри Ширакской области Арменом Саркисяном. Об этом сообщает посольство Беларуси в Армении.
В ходе беседы стороны высоко оценили сложившийся уровень взаимодействия между двумя странами, а также наметили конкретные шаги по активизации сотрудничества в различных сферах.
Стоит отметить, что особое внимание было уделено продвижению белорусских товаров и услуг, прежде всего по линии воздушных транспортных перевозок и туризма, в условиях действующих ограничений в связи с пандемией.
Фото: armenia.mfa.gov.by
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Посол и почетный консул обсудили экспорт белорусских товаров в Армению в условиях пандемии
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