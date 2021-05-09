9 мая дипломаты посольства Беларуси в Израиле приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Израиле.
«В городе Иерусалиме Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Израиль Евгений Воробьев возложил венок к памятнику героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» и принял участие в параде ко Дню Победы под эгидой министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамано-Шата. Вечером посол Беларуси возложил венок к Национальному памятнику Победы Красной армии над нацистской Германией в городе Нетании», – рассказали в посольстве Беларуси в Израиле.
В этих мероприятиях принимали участие также главы дипмиссий, депутаты Кнессета, руководители министерств, ведомств и общественных организаций Израиля, ветераны и блокадники Ленинграда.
Евгений Воробьев поздравил присутствовавших с праздником и подчеркнул особое значение этого дня для Республики Беларусь. Посол Беларуси выразил благодарность израильской стороне за широкое празднование Дня Победы. В тот же день дипломаты белорусского посольства возложили венки к памятнику неизвестному воину-еврею в городе Ашкелоне и в культурном центре «Беркович» в городе Ноф-ха-Галиле, а также приняли участие в праздничном митинге у мемориала воинам, павшим в годы Второй мировой войны в городе Нагарии.
Фото: БЕЛТА
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Посол Евгений Воробьев: День Победы имеет особое значение для Республики Беларусь
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