Посол Брылев: межгосударственный диалог Беларуси и Сербии будет укрепляться

В здании белорусского посольства в Сербии прошел прием по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Белграде.







В числе гостей были министр по вопросам развития инноваций и технологий Сербии, сопредседатель белорусско-сербской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненад Попович, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, заместитель министра иностранных дел Сербии Александр Тасич, гендиректор ОО «Почта Сербии» Зоран Джорджевич (экс-министр обороны), настоятель Храма Святого Савы владыка Стефан (Шарич) и настоятель русского православного храма Святой Троицы в городе Белграде отец Виталий Тарасьев.

В мероприятии также приняли участие представители Правительства, Парламента Сербии, дипломатического корпуса, почетные консулы Беларуси в Сербии и Северной Македонии, руководители общественно-политических организаций, видные деятели культуры, представители духовенства и деловых кругов.

«В своем приветственном слове посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев отметил традиционно дружественный характер отношений между Беларусью и Сербией, значительный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Дипломат также выразил уверенность в том, что усилиями двух сторон межгосударственный диалог будет укрепляться», - подчеркнули в посольстве Беларуси в Сербии.

Гостям мероприятия была представлена программа из белорусских музыкальных и песенных произведений. Демонстрировался видеофильм о Беларуси. Также прошла дегустация блюд белорусской национальной кухни.





Фото посольства Беларуси в Сербии

