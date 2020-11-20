Накануне по инициативе венесуэльской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
На переговорах присутствовал также заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль.
В рамках встречи детально обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, намечены первоочередные шаги по активизации белорусско-венесуэльского взаимодействия.
Фото: МИД
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Посол Беларуси встретился с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования
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