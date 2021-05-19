Посол Беларуси встретился с ведущими региональными бизнес-ассоциациями Республики Корея

, - рассказали в посольстве Беларуси в Республике Корея.Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества, возможность организации визитов бизнес-делегаций, наиболее перспективные направления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сотрудничество в сфере образования.В белорусском посольстве добавили, что Андрей Попков также посетил города Чханвон и Пусан.Чханвон, столица провинции Кёнсан-Намдо, является крупным центром корейской машиностроительной отрасли (автомобильные компоненты, электроника, железнодорожная техника, энергетическое оборудование).Пусан, второй по величине корейский город, считается экономическим, культурным и образовательным центром юго-востока Республики Корея.В Чханвоне посол Беларуси обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем мэра города.В Пусане Андрей Попков встретился с ведущими бизнес-ассоциациями и представителями деловых кругов. Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения контактов с белорусскими предприятиями.Фото посольства Беларуси в Республике Корея