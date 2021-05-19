Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков посетил Ульсан, седьмой по величине корейский город и промышленный центр Южной Кореи. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Сеуле.
- Во время визита посол Беларуси провел встречи с мэром города Ульсана, администрацией Ульсанского технопарка, университета Ульсана и региональными бизнес-ассоциациями, - рассказали в посольстве Беларуси в Республике Корея.
Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества, возможность организации визитов бизнес-делегаций, наиболее перспективные направления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также сотрудничество в сфере образования.
В белорусском посольстве добавили, что Андрей Попков также посетил города Чханвон и Пусан.
Чханвон, столица провинции Кёнсан-Намдо, является крупным центром корейской машиностроительной отрасли (автомобильные компоненты, электроника, железнодорожная техника, энергетическое оборудование).
Пусан, второй по величине корейский город, считается экономическим, культурным и образовательным центром юго-востока Республики Корея.
В Чханвоне посол Беларуси обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем мэра города.
В Пусане Андрей Попков встретился с ведущими бизнес-ассоциациями и представителями деловых кругов. Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения контактов с белорусскими предприятиями.
Фото посольства Беларуси в Республике Корея
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Посол Беларуси встретился с ведущими региональными бизнес-ассоциациями Республики Корея
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