Посол Беларуси встретился с председателем Союза болгарских журналистов Снежаной Тодоровой

Посол Беларуси встретился с председателем союза Снежаной Тодоровой, а также представителями ряда средств массовой информации Болгарии.«Участники мероприятия были проинформированы о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с конституционной реформой в стране. Отдельное внимание было уделено ситуации в белорусском медиапространстве. Посол Александр Лукашевич ответил на вопросы болгарских журналистов, которые касались тематики санкционного давления со стороны Запада, аспектов взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом и его отдельными странами-членами, диалога с Россией», - рассказали в белорусской дипмиссии.В фокусе разговора также были вопросы белорусско-болгарского сотрудничества.Фото посольства Беларуси в Болгарии.