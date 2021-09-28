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Посол Беларуси встретился с председателем Союза болгарских журналистов Снежаной Тодоровой

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Болгария Александр Лукашевич посетил Союз болгарских журналистов. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Софии.


Посол Беларуси встретился с председателем союза Снежаной Тодоровой, а также представителями ряда средств массовой информации Болгарии.

«Участники мероприятия были проинформированы о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с конституционной реформой в стране. Отдельное внимание было уделено ситуации в белорусском медиапространстве. Посол Александр Лукашевич ответил на вопросы болгарских журналистов, которые касались тематики санкционного давления со стороны Запада, аспектов взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом и его отдельными странами-членами, диалога с Россией», - рассказали в белорусской дипмиссии.


В фокусе разговора также были вопросы белорусско-болгарского сотрудничества.

Фото посольства Беларуси в Болгарии.

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