Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Александр Пономарев встретился с мэром города Секешфехервар Андрашем Чер-Палковичем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Будапеште.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
«Достигнута договоренность в проведении в ближайшие месяцы регионального бизнес-форума с привлечением представителей торгово-экономических палат и местных деловых кругов», – рассказали в посольстве Беларуси в Венгрии.
Венгрия традиционно входит в топ-30 ведущих торговых партнеров Беларуси.
По информации белорусской дипмиссии, в 2020 году товарооборот с Венгрией достиг 245,5 млн долларов США, что на 12% больше, чем в 2010 году. При этом экспорт товаров сложился на уровне 121,8 млн долларов и вырос за десять лет на 178%.
Товарная структура белорусского экспорта включает в себя около 200 товарных позиций. Важнейшими из них являются продукция машиностроения (железнодорожные вагоны, тракторы), химической промышленности (удобрения), лесной и деревообрабатывающей отраслей (лесоматериалы, фанера).
В импорте преобладают изделия шинной и химической промышленности, продукция сельского хозяйства (кукуруза), фармацевтики (лекарственные средства).
Оборот услуг между странами находится в пределах 30 млн долларов США. Более половины общего объема экспорта в стоимостном выражении занимают транспортные услуги, за которыми следуют компьютерные и деловые услуги.
Фото посольства Беларуси в Венгрии
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Посол Беларуси встретился с мэром венгерского города Секешфехервар: в ближайшие месяцы пройдет региональный бизнес-форум
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