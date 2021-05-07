Посол Беларуси встретился с мэром венгерского города Секешфехервар: в ближайшие месяцы пройдет региональный бизнес-форум

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.– рассказали в посольстве Беларуси в Венгрии.Венгрия традиционно входит в топ-30 ведущих торговых партнеров Беларуси.По информации белорусской дипмиссии, в 2020 году товарооборот с Венгрией достиг 245,5 млн долларов США, что на 12% больше, чем в 2010 году. При этом экспорт товаров сложился на уровне 121,8 млн долларов и вырос за десять лет на 178%.Товарная структура белорусского экспорта включает в себя около 200 товарных позиций. Важнейшими из них являются продукция машиностроения (железнодорожные вагоны, тракторы), химической промышленности (удобрения), лесной и деревообрабатывающей отраслей (лесоматериалы, фанера).В импорте преобладают изделия шинной и химической промышленности, продукция сельского хозяйства (кукуруза), фармацевтики (лекарственные средства).Оборот услуг между странами находится в пределах 30 млн долларов США. Более половины общего объема экспорта в стоимостном выражении занимают транспортные услуги, за которыми следуют компьютерные и деловые услуги.Фото посольства Беларуси в Венгрии