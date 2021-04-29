Вчера, 28 апреля, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с Федеральным секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана (в ранге первого заместителя министра) Нуром Ахмедом, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Собеседники подвели итоги прошедших в марте-апреле текущего года двусторонних мероприятий, включая четвертое заседание Белорусско-Пакистанского делового совета, а также визит делегации пакистанских деловых кругов в Беларусь.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу подготовки шестого заседания совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В этом контексте обсуждена подготовка сторон к проведению во втором-третьем кварталах нынешнего года отраслевых рабочих групп по сельскому хозяйству и промышленной кооперации.
Фото: архив БЕЛТА
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Посол Беларуси встретился с Федеральным секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана
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