Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Также в МИД отметили, что Андрей Молчан и Николас Мадуро «выразили глубокую заинтересованность в наращивании потенциала белорусско-венесуэльских отношений и активизации совместных проектов».
Фото: МИД
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Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы
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