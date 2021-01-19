Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Пакистана

Посол Беларуси Андрей Метелица 19 января вручил верительные грамоты Президенту Пакистана доктору Арифу Алви. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пакистане.
В протокольном мероприятии, которое состоялось в президентском дворце города Исламабада, приняли участие руководство МИД Пакистана, офиса Президента, а также представители пакистанских СМИ.
Во время личной встречи, состоявшейся после церемонии, обсуждалась активизация политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между странами.
«Была подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия в таких важных для Беларуси и Пакистана областях, как промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика. В позитивном ключе отмечено то, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, в 2020 году состоялись совместные мероприятия по науке, технологиям, здравоохранению и фармацевтике», – рассказали в белорусском посольстве.
Обсуждены планируемые в 2021 году мероприятия, в том числе шестое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, пятый раунд политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, встречи экспертных рабочих групп в сфере промышленности и сельского хозяйства.
Подтверждены приглашения Премьер-министру Пакистана Имрану Хану и спикеру Национальной Ассамблеи Парламента Пакистана Асаду Кайсеру посетить Беларусь. В этой связи Президент Пакистана согласился, что «встречи на высшем уровне дают толчок развитию сотрудничества во всех сферах». Ариф Алви также отметил, что «промышленная продукция Беларуси, особенно трактор «Беларус», издавна известна в Пакистане».
«В завершение встречи Президент Пакистана выразил готовность руководства страны и далее развивать дружественные отношения с Беларусью, пожелал успехов новому белорусскому послу, а белорусско-пакистанским отношениям дальнейшего процветания и роста», – подчеркнули в дипмиссии.
Фото: пресс-служба Президента Пакистана
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Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Пакистана
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