Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Пакистана

В протокольном мероприятии, которое состоялось в президентском дворце города Исламабада, приняли участие руководство МИД Пакистана, офиса Президента, а также представители пакистанских СМИ.Во время личной встречи, состоявшейся после церемонии, обсуждалась активизация политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между странами.– рассказали в белорусском посольстве.Обсуждены планируемые в 2021 году мероприятия, в том числе шестое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, пятый раунд политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, встречи экспертных рабочих групп в сфере промышленности и сельского хозяйства.Подтверждены приглашения Премьер-министру Пакистана Имрану Хану и спикеру Национальной Ассамблеи Парламента Пакистана Асаду Кайсеру посетить Беларусь. В этой связи Президент Пакистана согласился, чтоАриф Алви также отметил, что– подчеркнули в дипмиссии.Фото: пресс-служба Президента Пакистана