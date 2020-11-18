Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан 17 ноября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасе, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе разговора собеседники подтвердили стратегический характер отношений двух стран. Они также отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для Беларуси и Венесуэлы.
Опубликовано:
1243
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот главе МИД Венесуэлы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter