Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев и сотрудники посольства приняли участие в мемориальной церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
Церемония прошла в Белграде возле Монумента жертвам геноцида во время Второй Мировой войны. К монументу были возложены венки.
Среди участников церемонии — члены правительства Сербии, руководства столичной мэрии, представители национальных меньшинств, общественных организаций, СМИ, а также главы и сотрудники дипломатических миссий.
Как отметили в посольстве Беларуси, памятник жертвам геноцида во Второй мировой войне находится в окрестностях бывшего нацистского лагеря смерти “Старая ярмарка” в Белграде. Лагерь был самым известным нацистским лагерем на территории оккупированной Сербии, заключенные которого, в основном сербы, евреи и цыгане, были убиты с 1941 года по 1944 год.
Фото посольства Беларуси в Сербии
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Посол Беларуси в Сербии принял участие в мероприятии по случаю Дня памяти жертв Холокоста и геноцида
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