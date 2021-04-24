Посол Беларуси в Сербии принял участие в мероприятии по случаю Дня памяти жертв Холокоста и геноцида

Церемония прошла в Белграде возле Монумента жертвам геноцида во время Второй Мировой войны. К монументу были возложены венки.Среди участников церемонии — члены правительства Сербии, руководства столичной мэрии, представители национальных меньшинств, общественных организаций, СМИ, а также главы и сотрудники дипломатических миссий.Как отметили в посольстве Беларуси, памятник жертвам геноцида во Второй мировой войне находится в окрестностях бывшего нацистского лагеря смерти “Старая ярмарка” в Белграде. Лагерь был самым известным нацистским лагерем на территории оккупированной Сербии, заключенные которого, в основном сербы, евреи и цыгане, были убиты с 1941 года по 1944 год.Фото посольства Беларуси в Сербии