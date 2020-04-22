Посол Беларуси в Бельгии рассказал о предпосылках для выхода на соглашение о безвизовом режиме с ЕС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ коснулся темы визовой либерализации по линии Беларусь — ЕС, передает БЕЛТА.

— Подписание соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом в январе этого года и их предстоящее вступление в силу (ориентировочно в июне) создают предпосылки для следующего шага в случае наличия обоюдной политической воли — выхода на соглашение о безвизовом режиме. Опыт наших соседей показывает, что такой процесс может занять пять — семь лет, — отметил Александр Михневич.

Дипломат особое внимание уделил дальнейшему развитию правовой базы сотрудничества.

— Принципиально важным начальным приоритетом для дальнейшего развития отношений с ЕС представляется необходимость создания современной правовой основы сотрудничества, — сказал он.

Посол заметил, что сейчас взаимодействие между Беларусью и ЕС осуществляется на основе соглашения между СССР и Европейским экономическим сообществом от 1989 года.

— Поэтому нужен конкретный основополагающий документ, отвечающий духу времени. В нашем случае это будет не соглашение об ассоциации, как с Грузией, Молдовой и Украиной, а стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, цель которого — развитие сотрудничества во всех сферах. Это должно быть соглашение, одобренное всеми странами — членами ЕС, — пояснил Александр Михневич.