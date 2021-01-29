Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Александр Церковский провел видеоконференцию с заместителем министра по вопросам горнорудной промышленности штата Гояс Бруно Нетто. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-бразильского межрегионального сотрудничества, в том числе в области геологоразведки и горнорудной промышленности, включая тематику создания совместных производств и обмена опытом между специалистами двух стран», – рассказали в посольстве Беларуси в Бразилии.
Фото: pixabay.com
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Посол Беларуси обсудил с представителями бразильского штата Гояс перспективы межрегионального сотрудничества
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