Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор и Республике Колумбия по совместительству Николай Овсянко сегодня вручил верительные грамоты президенту Колумбии Ивану Дуке. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
«На встрече стороны выразили заинтересованность в расширении белорусско-колумбийского сотрудничества, в первую очередь в сферах экономики, промышленности и инноваций», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Фото: БЕЛТА
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Посол Беларуси Николай Овсянко вручил верительные грамоты Президенту Колумбии
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