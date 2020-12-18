Посол Беларуси Александр Пономарев обсудил с представителем венгерского министерства сотрудничество в фармотрасли

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– рассказали в посольстве.Достигнута договоренность о поддержании экспертных контактов по вопросам развития фармацевтической индустрии в Беларуси и Венгрии, об условиях доступа белорусских лекарственных препаратов на венгерский рынок.