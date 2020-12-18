Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев провел рабочую встречу с заместителем государственного секретаря Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Чики. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
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«Во встрече приняло участие руководство СООО «Нативита». Обсуждались состояние и перспективы сотрудничества в фармацевтической отрасли, актуальные подходы медикаментозного лечения осложнений, вызванных COVID-19, онкологических и иных тяжелых заболеваний», – рассказали в посольстве.
Достигнута договоренность о поддержании экспертных контактов по вопросам развития фармацевтической индустрии в Беларуси и Венгрии, об условиях доступа белорусских лекарственных препаратов на венгерский рынок.
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Посол Беларуси Александр Пономарев обсудил с представителем венгерского министерства сотрудничество в фармотрасли
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ