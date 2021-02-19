Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия Александр Михневич встретился с мэром города Виллебрук (провинция Антверпен) Эдди Беверсом. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Во встрече приняли участие представители бельгийского бизнеса. Были обсуждены возможности развития белорусско-бельгийских связей местного уровня. Также были затронуты перспективы активизации экономического взаимодействия в посткоронавирусный период», – рассказали в посольстве Беларуси в Бельгии.
Фото посольства Беларуси в Бельгии
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Посол Александр Михневич встретился с мэром города Виллебрук и представителями бельгийского бизнеса
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