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Посмотрите, Минский ботанический сад сняли с дрона

Минский ботанический сад основан в 1932 году, общая площадь сада – 100 гектаров. Это крупный центр по сохранению биоразнообразия живых растений в стране. В период с мая по октябрь здесь можно наблюдать цветение различных видов цветов. В ботаническом саду представлено более 15 тысяч наименований растений. На территории сада есть оранжерея с экзотическими растениями. В парке круглый год проходят фестивали, квесты и тематические выставки. Ботанический сад входит в число лучших в Европе. Островок природы в центре столицы, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.

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