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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

В Москве на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой

Последняя луна Ланового

Семья и близкие верили, а врачи до последнего надеялись — выздоровеет. Увы, чуда не случилось. Вчера от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался легендарный Василий Лановой.

ФОТО ТАСС.

Он мог стать журналистом, но проучился на журфаке всего полгода. Оставил МГУ ради учебы в «Щуке» — знаменитом театральном училище имени Б. Щукина. В великой русской театральной школе легко и быстро достиг успеха — предложения сняться в кино посыпались на молодого артиста еще во время учебы. В 1954 году Лановой сыграл в своем первом фильме «Аттестат зрелости», а два года спустя получил главную роль в «Павле Корчагине». Это было попадание в яблочко — так началась всенародная слава Василия Ланового.

В 1967 году на советские экраны вышла «Анна Каренина». В главных ролях — первый секс-символ советского кино Татьяна Самойлова и молодой красавец Василий Лановой. Пара не только на экране, но и в реальной жизни. Правда, на тот момент уже с приставкой «экс». Они познакомились еще в «Щуке» и прожили в браке всего три года.

У Василия Ланового было три жены, все — известные актрисы. С последней, народной артисткой РСФСР Ириной Купченко, он прожил душа в душу почти полвека. Несколько лет назад режиссер Римас Туминас специально на них поставил спектакль «Последние луны» — две истории по пьесам Фурио Бордона «Последние луны» и Гарольда Мюллера «Тихая ночь». Главную роль в первой пьесе сыграл Василий Лановой, во второй — Ирина Купченко. Этот спектакль стал последней театральной работой актера.

За свою долгую кинокарьеру он сыграл более чем в 80 фильмах. Это и Артур Грей в «Алых парусах» — пожалуй, самая пронзительная работа молодого Ланового. И Анатоль Курагин из киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир». И Крис Кельвин в «Солярисе» Бориса Ниренбурга и Лидии Ишимбаевой. Актер огромного таланта, Лановой блестяще перевоплощался и в реальных исторических персонажей. Он дважды был Феликсом Дзержинским. И Карлом Вольфом в легендарных «Семнадцати мгновениях весны». А еще Владимиром Маяковским, Львом Троцким, Александром I и даже кардиналом Ришелье в «Трех мушкетерах» Сергея Жигунова. Большой русский артист Василий Лановой играл и жил на разрыв души — и своей, и зрительской.

leonovich@sb.by
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