После встречи с Байденом Зеленский может привезти в Украину домашнее задание по деолигархизации и борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит на встрече с американским лидером Джо Байденом темы Донбасса и "Северного потока – 2", но домой привезет очередное домашнее задание по реформам и борьбе с олигархами, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Об этом сообщает РИА Новости.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября из-за эвакуации американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.
"Что он (Зеленский – ред.) может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он – это маркер", - сказал Золотарев.
Также, по мнению Золотарева, США потребуют дальнейших реформ в судебной системе Украины и реформы Службы безопасности страны.
"Я думаю, что в принципе (Зеленский – ред.) может привезти какие-то инвестиционные предложения, судя по планирующейся поездке в Калифорнию", - высказался политолог.
При этом, как считает эксперт, в ходе встречи Зеленского и Байдена будут обсуждаться две ключевые темы – это Донбасс и "Северный поток 2". В частности, президенты будут говорить о том, как быть дальше с замороженным переговорным процессом контактной группы и переговорами в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу в контексте возможной помощи США.
Политолог считает, что для Украины сильных изменений после поездки Зеленского в США не будет, результаты визита могут только повлиять на кадровую политику главы государства.
"Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства – ред.), охранной грамоты же нет", - сказал эксперт.
Встреча двух лидеров уже переносилась, вначале она планировалась на 30 августа. В понедельник Зеленский отправился в США. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Фото: ria.ru