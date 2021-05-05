После визита Президента: Минское производственное кожевенное объединение 5 мая проводит электронную ярмарку вакансий

Целевая аудитория мероприятия – граждане, ищущие место приложения своих усилий. «Вы найдете подходящую для себя работу, либо мы обучим вас необходимой профессии!» – под таким девизом организаторы приглашают всех желающих принять участие в ярмарке, в ходе которой соискатели работ получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.Вниманию соискателей предлагается 41 вакансия Предприятию требуются аппретурщик, выстилальщик кожевенно-мехового сырья и голья, инженер по охране труда, инженер-химик, инженер-электроник, красильщик кож, машинист отжимного оборудования (кожевенное и кожсырьевое производства), мездрильщик, обрезчик материалов, прессовщик кож, раскройщик кожевенного сырья, растяжчик кож и овчин на рамы, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, сортировщик кожевенно-мехового сырья и др., – говорится в приглашении к участии в электронной ярмарке вакансий.Как сообщалось ранее, 23 марта ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. На предприятии Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли в целом, а также о стратегии развития самого завода. Александр Лукашенко подчеркнул, что кожевенное производство – важнейшая отрасль экономики, и загубить ее нельзя. Во время импровизированного совещания на заводе Президент, заслушав мнения всех заинтересованных сторон, поручил Правительству оказать необходимую поддержку заводу в Гатово, чтобы он смог сосредоточиться на своей работе.