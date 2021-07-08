После крушения Ан-26 на территории поселка Палана на Камчатке ввели режим ЧС

Напомним, что 6 июля направлявшийся из Петропавловска-Камчатского самолет пропал перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На воздушном судне летели 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых был ребенок. Согласно предварительной информации, выживших нет. В настоящий момент ведутся поисковые работы. Ранее стало известно, что спасатели обнаружили останки 19 человек.