Послание для Холмса: 5 необычных адресантов бумажных писем

9 октября традиционно отмечается День почты. Хоть в современном мире мы чаще доставляем электронные, чем бумажные письма, многие люди до сих пор скучают по тем временам, когда опускаешь заветный конверт в ящик и с трепетом ждешь ответ несколько дней. Но спешим вас порадовать – в мире есть адреса, кому все же можно отправить бумажную весточку.



Письмо для дуба





В Германии в лесу Додауэр-Форст неподалеку от Ойтина растет дерево с собственным почтовым адресом. Его называют «Дуб Жениха». За последние сто лет письма на адрес дуба написали тысячи людей. И по восторженным отзывам, многие благодаря нему обрели свою любовь.

Почему же именно этот дуб? Много лет назад строгий отец-лесник запретил своей дочери встречаться с ее возлюбленным. Пара долго думала как быть, и в итоге молодые люди стали писать друг другу письма и оставлять их в дупле дерева. Однажды лесник заметил это и понял, что стоит на пути настоящей любви и разрешил паре пожениться. Свадьбу сыграли у того самого дуба.

История переходила из уст в уста, и многие люди начали также писать письма и оставлять в дупле дерева. Тенденция приобрела такую популярность, что городские власти даже дали дубу собственный адрес, чтобы почтальонам было проще доставлять заветные конверты.

Письмо для Джульетты





Знаменитая трагедия Шекспира, давно ставшая классикой, до сих пор с удовольствием перечитывается и ставится в театрах. В 1972 году в Вероне был даже организован так называемый “Клуб Джульетты”, куда входили любители не столько знаменитой пьесы, сколько почитатели культуры, легенд и традиций итальянского города. Первоначально это было мужское собрание, где молодые люди устраивали литературные чтения, обсуждали новости, делились событиями из жизни. Но совершенно неожиданно в клуб стали приходить письма, в основном от англичан, поклонников творчества Шекспира, на имя главной героини. Основатель собрания посчитал это забавным и решил ответить на послания. С этого и начался настоящий бум.

Письма стали приходить со всех стран Европы: кто-то просто писал весточку вымышленным персонажам, кто-то придумывал свой вариант истории, а кто-то жаловался на проблемы в личной жизни и просил совета. Главе клуба пришлось даже специально нанимать людей, которые разбирались и отвечали на письма. К слову, среди отправителей ко Дню Святого Валентина “Клуб Джульетты” объявляет конкурс на самое лучшее послание для шекспировской героини. Победители получают памятные именные награды со званием почетного писателя писем.

Письмо для Шерлока Холмса





Еще один персонаж английской литературы, которому очень любят писать. Забавно, что сам автор, Артур Конан Дойл, также сталкивался с “письменным цунами”, когда в главе “Последнее дело Холмса” убил главного героя. Тогда в адрес автора градом посыпались листы с просьбами “воскресить” любимого сыщика. Даже сама королева Великобритании обратилась к Конану Дойлу с таким же предложением. Писателю ничего не оставалось делать, кроме как придумать чудесное спасение Шерлока Холмса на обрыве у водопада.

Но история на этом не закончилась. По ошибке Конан Дойл дал своему персонажу реальный адрес в Лондоне. Дело в том, что на момент написания книг дома на Бейкер-стрит 221В попросту не существовало. Только в конце прошлого века там появилось здание банка. Но с первых дней открытия работать сотрудникам было практически невозможно. Как и в случае с “Клубом Джульетты”, в банк стали приходить письма от фанатов детектива. Руководство сначала пыталось бороться с этим, но вскоре сдало позиции. К слову, именно это и сыграло роль в появлении музея Шерлока Холмса. Туда до сих пор приходят письма на имя знаменитого сыщика, а также его напарника доктора Ватсона и хозяйки миссис Хадсон.

Письмо в неизвестность





Иногда в жизни происходят события, после которых не знаешь, как поступить, и с тревогой смотришь в завтрашний день. Бывает так, что причину внезапного страха даже понять толком нельзя. В таких ситуациях психологи советуют писать бумажные письма. Когда человек берется за бумагу и карандаш, он более тщательно продумывает свои мысли, анализирует фразы и предложения. Это помогает ему разобраться в том, что он хочет сказать и что есть на самом деле, действительно ли эта проблема стоит таких переживаний. После написания, письмо можно сохранить либо уничтожить, чтобы переживания ушли вместе с ним.

Таким способом можно также облегчить тоску об умерших близких людях. В фильме “Три метра над уровнем неба” главная героиня Баби писала письма своему парню, который разбился на мотоцикле. В своих посланиях девушка оставляла все то, что не успела сказать любимому при жизни, потом запечатывала конверт, сжигала и развевала пепел. “Вместе с пеплом ветер уносит всю ту боль, что была внутри тебя,” – гласит фраза из картины.

Письмо кому угодно





Умельцы из США придумали оригинальный способ завести друзей по всему миру без помощи соцсетей. Называется он Post Crossing. Суть проекта в том, что сначала нужно зарегистрировать на сайте свой домашний адрес, чтобы любой желающий мог прислать вам весточку, и отправить весточки другим людям. В конверт можно положить все, что угодно, даже не письмо вовсе – марки, открытки, фотографии, мелкие сувениры. Все зависит от фантазии отправителя.

Post Crossing существует почти 10 лет и под его названием ежедневно отправляется больше миллиона писем и открыток. Многие заядлые пользователи даже не переходят с новыми друзьями в режим онлайн, предпочитая общаться “по старинке” – ручка, листок и конверт.