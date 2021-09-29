Посевная в свете фар – озимые в Гомельской области сеют даже ночью

В УП «Полесье Агроинвест» Петриковского района из-за длительных дождей и невозможности техники выйти в поле сев озимых замедлился. Теперь главная задача – наверстать упущенное, ведь от того, будут ли выдержаны лучшие агротехнические сроки, зависит урожай 2022 года.





На счету у механизатора Юрия Лимарева (на снимке) каждая минута. Выходить в поле приходится в сумерках, и работать до 8 часов вечера. На энергонасыщенном тракторе с 8-метровой сеялкой ему удается в день засеять до 60 гектаров, в зависимости от погодных условий.

В «Полесье Агроинвест» не первый год делают ставку на озимые культуры.





– На наших почвах, где балл пашни не доходит до 20, яровые не дают хорошего урожая, – рассказывает заместитель директора у Иван Фещенко. – К выбору озимых культур подошли ответственно. Изучили состав и плодородие почв. Ставку делаем на озимую рожь, которая позволяет получить стабильный результат.

Всего под озимые в хозяйстве отведено 2580 гектаров, из которых 400 займет тритикале, 250 – пшеница, 80 – ячмень, а остальные гектары будут засеяны рожью.





Всего в Петриковском районе под озимые зерновые отведено 11 165 гектаров. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Мисюра говорит, что как только появилась возможность после обильных дождей – техника сразу вышла в поле, и добавляет:

– Все стараются как можно быстрее закончить сев. Понимают: для того чтобы озимые культуры хорошо перезимовали, от момента всходов до заморозков должно пройти хотя бы не меньше месяца. Также обязательно необходимо строго соблюдать технологию, правильно обработать почву и вовремя внести удобрения.





По словам главного специалиста управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Светланы Кулешовой, задел урожая озимых зерновых на следующий год создан уже на площади около 115 тысяч гектаров, а это 48,2 процента от плана.

В облсельхозпроде отметили, что основу озимого сева зерновых составит пшеница. Под нее отведено 62 тысячи гектаров, уже посеяно более 37,5 тысячи гектаров.





Кроме того, в эту посевную увеличили площадь озимого ячменя до 6244 гектаров, работа завершена на 79 процентах площадей.

Традиционно из года в год лидерами становятся аграрии Мозырского района, где на данный момент посеяно 92 процента озимых. В лидерах по темпам сева Лельчицкий и Октябрьский районы, которые засеяли 65,6 и 63 процента соответственно. Этим районам вполне реально выполнить поручение Президента – завершить сев озимых до конца недели.





Не достигли 40 процентной отметки от плана хозяйства Чечерского, Добрушского, Ельского и Кормянского районов, где местами из-за переувлажнения почвы техника не может выйти в поле.

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