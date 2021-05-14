Сегодня, в первый день отправки в войска Минский областной комиссариат отрядит порядка 90 парней. Всего же в стране сегодня будет отправлено на службу порядка 1000 молодых людей.
– Среди новобранцев есть и учащиеся сельскохозяйственных вузов, которые согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 55 пройдут по желанию службу в резерве на время каникул, – отметили в комиссариате. –У нас таких 12 человек, это студенты Белорусского государственного аграрного университета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. В войска этих ребят планируется отправить 8 июля.
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Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
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