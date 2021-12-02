Портрет императрицы Екатерины II и ее письмо о пользе вакцинации ушли с аукциона за 951 тысячу фунтов

Топ-лотом торгов недели русского искусства в Лондоне стал портрет императрицы Екатерины II кисти знаменитого художника Дмитрия Левицкого, а также написанное правительницей Российской империи письмо графу Петру Александровичу Румянцеву о пользе вакцинации от черной оспы.





Портрет и письмо, хранившиеся в частной коллекции, ушли с молотка во время торгов аукционного дома MacDougall's за 951 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн долларов), сообщает сайт MacDougall's.

Поясной портрет, выполненный одним из величайших мастеров России XVIII века, по праву считается лучшей из работ Дмитрия Левицкого, создавшего около 20 изображений Екатерины II. Императрица изображена на нем с орденскими лентами, маленькой короной и в мантии, отороченной горностаем.

Письмо императрицы датировано 20 апреля 1787 года, в нем графу Румянцеву, генерал-губернатору Малороссии, указывается на необходимость организации прививания от оспы, «которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет» на подвластных ему землях. Екатерина II советует сановнику использовать для проживания тех, кто явится на прививку, небольшие упраздненные монастыри или свободные помещения в монастырях действующих. Кроме того, императрица говорит о необходимости увеличить оплату труда докторов, которые умеют ставить прививки.

«Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек», – читаем в письме Екатерины Великой, которая в 1768 году первой в России привилась от оспы. Также правительница велела сделать прививку наследнику престола Павлу. Оспа в те годы была бичом континента, от эпидемии умирали миллионы людей, а выздоровевшие на всю жизнь оставались обезображенными. Устроители аукциона сочли особенно актуальным во время текущей пандемии коронавируса напомнить о событиях прошлого, о стремлении императрицы бороться со страшной болезнью и о ее личном мужестве.

Еще одним хитом русских торгов стало полотно художника Генриха Семирадского (1843 – 1902) «Превратности судьбы (Потерпевший кораблекрушение)». Оно ушло с молотка за 915 тыс. фунтов стерлингов (1,21 млн долларов).

Неделя торгов произведениями русского искусства традиционно проводится в Лондоне в мае – июне и ноябре – декабре. Помимо аукционного MacDougall's в ней также участвуют известные аукционисты Christie's, Sotheby's и Bonhams.

Фото: macdougallauction.com

