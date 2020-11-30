Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Породистый щенок или пес из приюта: ветеринар рассказала, как не ошибиться с выбором

Породистый щенок или пес из приюта: ветеринар рассказала, как не ошибиться с выбором

От места, из которого взята собака, напрямую зависит то, как в дальнейшем будет вести себя домашний питомец. При этом у одного заводчика может вырасти послушное животное , а у другого – непослушное. Это же касается и приютов. В одних выбор пса может оказаться удачным, а в других –наоборот. Об этом рассказала ветеринарный врач Полина Платонова на своем YouTube-канале.


– Поведение пса зависит от того, из какого приюта берете собаку и насколько порядочны те люди, которые устраивают это животное, – добавила ветеринар.

Специалист также уточнила, что, прежде чем взять животное из приюта или у заводчика, нужно посмотреть, как собака ведет себя, как она относится к посторонним, любит женщин или мужчин, как складываются ее взаимоотношения в стае.

– В целом ко мне приводят много собак из приютов, взятых в разном возрасте. В основном все эти питомцы спокойного характера, на людей не кидаются, не кусаются. Есть немного трусоватые животные, среди таких бывают как взрослые, так и щенки в возрасте 2–3 месяцев, – уточнила Полина Платонова.

А вот породистые, наоборот, могут вести себя не самым лучшим образом. Причиной этого является безалаберное отношение к разведению животных.

 Собаки вяжутся бессистемно, не закрепляя положительные и не учитывая отрицательные признаки родителей. Никто это не контролирует. Людей, которые таким образом разводят щенков, нельзя назвать заводчиками, – подчеркнула ветеринарный врач.

Специалист также отметила, что в настоящее время часто встречаются питомцы с нехорошей психикой. Таких животным трудно чему-то обучить.

– Например, есть джек-рассел-терьер, который дорос до 7 месяцев и начал кусать хозяев. С ним нельзя ничего сделать: его нельзя осмотреть, ему нельзя подстричь когти, у него нельзя взять мазок из носа или глаза. При этом собаку никогда не били, за ней всегда осуществлялся хороший уход, а взяли ее в 2 с половиной месяца, – сказала Полина Платонова.

Если есть проблемы по психике, то никакой кинолог и никакой дрессировщик это не исправит, считает специалист.

– Поэтому можно не угадать как с породистым щенком, так и с собакой из приюта. Всегда нужно оценивать родителей и владельцев, если вы берете щенков, – резюмировала эксперт.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Новую технику белорусского производства передали на вооружение 74-му отдельному полку связи
Джен Псаки возвращается в большую политику – чего теперь ждать от ее брифингов?
Шоумен Сергей Зверев станет депутатом
Оборудование для двух домов-интернатов будет закуплено за средства от розыгрышей лотереи
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
А что в кино? Топ-5 главных новинок недели
Головченко: Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в ШОС
Новогодняя кампания Louis Vuitton, ботильоны-галоши от Gucci и винтажный деним Levi’s: что нового произошло в моде за неделю
Памятник своему роду и деревне установил минчанин в Вилейском районе
В Пинском доме ребенка установили новые рециркуляторы воздуха
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Опущенная целина
Названы самые популярные смартфоны в России
Породистый щенок или пес из приюта: ветеринар рассказала, как не ошибиться с выбором
Прием заявок от участников конкурса «Познай Беларусь» продлится по 9 декабря
Три премьеры, Новогодний голубой огонёк и праздничные программы к Новому году. Что готовит Театр эстрады в декабре
В Витебске задержан подозреваемый в ограблении ювелирного магазина
Новые ПЦР-лаборатории и профилактика COVID-19 – в Витебске обсудили эпидситуацию в регионе
Фотофакт. Школьный конкурс роботов в китайском Циндао
Санду выступила за вывод российских войск с территории Приднестровья
18 процентов энергетической самостоятельности страны планируется достичь к 2030 году
Во Всемирный день домашних животных пообщались с хозяевами экзотических питомцев
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За IQ обидно
Китайские ученые заявили, что COVID-19 мог появиться еще летом 2019 года в Индии
Скончался основатель знаменитого бренда сырков «Б. Ю. Александров»
Врач назвал причины сильной тяги к шоколаду
Заседание Евразийского межправсовета пройдет в онлайн-режиме
Не сухой кашель и не высокая температура: врач назвала первый симптом COVID-19
Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров
Представителем Беларуси при ОДКБ назначен Вячеслав Ременчик
Заседание СМИД ОДКБ пройдет 1 декабря в онлайн-формате
Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат обновление MIUI 13
Музей истории белорусского кино в декабре покажет два фильма о братьях Люмьер
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда уходят деньги?
Биржа: доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Эксперт оценил опасность излучения от розеток
Один из водоемов нацпарка «Браславские озера» зарыбили щукой
Исаченко: возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ
В Беларуси могут внедрить доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции
На Гомельщине выявлено восемь фактов подкладывания посторонних предметов на железнодорожные пути
На Немиге в Минске столкнулись два легковых авто – пострадала 20-летняя девушка
Мясникович: в какой бы стране ЕАЭС ни работал человек, ему обеспечена пенсия
Встреча глав государств ЕАЭС состоится 11 декабря
Вопрос по единому рынку газа будет одним из ключевых на саммите ЕАЭС 11 декабря
мнение
Светлана КОСАЧ
Флот поплывет к берегам Беларуси?
Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции планируют изменить в Беларуси
Мир за выходные: марши в Европе, спор между Сербией и Черногорией, туманное будущее ядерной сделки США с Ираном
Словарь Merriam-Webster назвал "пандемию" словом 2020 года
Авторы
СКАНИРУЙТЕ