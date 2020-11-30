Породистый щенок или пес из приюта: ветеринар рассказала, как не ошибиться с выбором

От места, из которого взята собака, напрямую зависит то, как в дальнейшем будет вести себя домашний питомец. При этом у одного заводчика может вырасти послушное животное , а у другого – непослушное. Это же касается и приютов. В одних выбор пса может оказаться удачным, а в других –наоборот. Об этом рассказала ветеринарный врач Полина Платонова на своем YouTube-канале.
– Поведение пса зависит от того, из какого приюта берете собаку и насколько порядочны те люди, которые устраивают это животное, – добавила ветеринар.
Специалист также уточнила, что, прежде чем взять животное из приюта или у заводчика, нужно посмотреть, как собака ведет себя, как она относится к посторонним, любит женщин или мужчин, как складываются ее взаимоотношения в стае.
– В целом ко мне приводят много собак из приютов, взятых в разном возрасте. В основном все эти питомцы спокойного характера, на людей не кидаются, не кусаются. Есть немного трусоватые животные, среди таких бывают как взрослые, так и щенки в возрасте 2–3 месяцев, – уточнила Полина Платонова.
А вот породистые, наоборот, могут вести себя не самым лучшим образом. Причиной этого является безалаберное отношение к разведению животных.
– Собаки вяжутся бессистемно, не закрепляя положительные и не учитывая отрицательные признаки родителей. Никто это не контролирует. Людей, которые таким образом разводят щенков, нельзя назвать заводчиками, – подчеркнула ветеринарный врач.
Специалист также отметила, что в настоящее время часто встречаются питомцы с нехорошей психикой. Таких животным трудно чему-то обучить.
– Например, есть джек-рассел-терьер, который дорос до 7 месяцев и начал кусать хозяев. С ним нельзя ничего сделать: его нельзя осмотреть, ему нельзя подстричь когти, у него нельзя взять мазок из носа или глаза. При этом собаку никогда не били, за ней всегда осуществлялся хороший уход, а взяли ее в 2 с половиной месяца, – сказала Полина Платонова.
Если есть проблемы по психике, то никакой кинолог и никакой дрессировщик это не исправит, считает специалист.
– Поэтому можно не угадать как с породистым щенком, так и с собакой из приюта. Всегда нужно оценивать родителей и владельцев, если вы берете щенков, – резюмировала эксперт.
Фото: pixabay.com
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Породистый щенок или пес из приюта: ветеринар рассказала, как не ошибиться с выбором
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