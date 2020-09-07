Поножовщина в Бирмингеме: один человек погиб, семь ранены

Уточняется, что в результате нападений погиб один мужчина. Кроме того, как минимум у двоих из семи пострадавших серьезные ранения. Есть угроза для жизни.В правоохранительных органах проинформировали, что сейчас разыскивается один подозреваемый в нескольких нападениях, которые, по версии полиции, связаны между собой. При этом о терроризме речи не ведется., – прокомментировал старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм.