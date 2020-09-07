Один человек погиб, семь получили ранения в результате поножовщины, которая случилась в британском Бирмингеме в ночь на воскресенье. В полиции города произошедшее назвали "крупным инцидентом", пишет ТАСС.
Уточняется, что в результате нападений погиб один мужчина. Кроме того, как минимум у двоих из семи пострадавших серьезные ранения. Есть угроза для жизни.
В правоохранительных органах проинформировали, что сейчас разыскивается один подозреваемый в нескольких нападениях, которые, по версии полиции, связаны между собой. При этом о терроризме речи не ведется. "На данной этапе мы не можем определить какой-то определенный мотив, но это похоже на неизбирательную атаку", – прокомментировал старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм.
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Поножовщина в Бирмингеме: один человек погиб, семь ранены
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Фото: РЕЙТЕР