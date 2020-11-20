Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой Витебского завода радиодеталей «Монолит»

Анатолий Линевич сказал, что хотелось самому увидеть производство, которое в это непростое время работает стабильно:Как рассказал, более 97% продукции идет на экспорт. Основной потребитель – Россия. Чистая прибыль за девять месяцев составила около 130 млн российских рублей:отметил, что есть проблема реализации продукции на внутреннем рынке:Также специалисты предприятия отметили, что белорусские стандарты по производству комплектующих для военной промышленности устарели. Они действуют с советских времен, их нужно адаптировать под современные требования.Сейчас «Монолит» выпускает 2 млн штук продукции в месяц, при необходимости может увеличить объемы до 5 млн штук.– заверил Акиф Гасымов.