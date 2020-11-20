Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой Витебского завода радиодеталей «Монолит»

Витебский завод радиодеталей «Монолит» известен далеко за пределами Беларуси. Это крупнейший на территории СНГ и единственный в нашей стране производитель керамических конденсаторов. Предприятие выпускает продукцию для оборонной промышленности не только Беларуси, России, но и всего СНГ.
Анатолий Линевич сказал, что хотелось самому увидеть производство, которое в это непростое время работает стабильно:
– Из-за пандемии у многих предприятий теряются связи, снижается выпуск продукции. «Монолит» – стабильно работающее предприятие, регулярно платит налоги в бюджет, здесь хорошая заработная плата. Видно, что руководство не стоит на месте, предприятие постоянно модернизируется. Это хороший пример государственно-частного партнерства.
Как рассказал директор предприятия Александр Шумахер, более 97% продукции идет на экспорт. Основной потребитель – Россия. Чистая прибыль за девять месяцев составила около 130 млн российских рублей:
– Благодаря тому что наше государство не было закрыто из-за коронавируса, на предприятиях работы продолжались, у нас увеличилось число заказов на 50% по итогам девяти месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года. В этом году открылись новые рынки сбыта – Азербайджан и Индия.
Председатель Совета директоров ОАО «ВЗРД «Монолит» Акиф Гасымов отметил, что есть проблема реализации продукции на внутреннем рынке:
– Белорусские предприятия предпочитают покупать дешевые китайские конденсаторы из алюминия, а наши дороже, потому что изготавливаются на драгметаллах – платина, палладий, серебро. Зато мы гарантируем срок эксплуатации 30 лет.
Также специалисты предприятия отметили, что белорусские стандарты по производству комплектующих для военной промышленности устарели. Они действуют с советских времен, их нужно адаптировать под современные требования.
Сейчас «Монолит» выпускает 2 млн штук продукции в месяц, при необходимости может увеличить объемы до 5 млн штук.
– В ближайшее время мы освоим выпуск пяти новых изделий, которые будут применяться в военно-промышленном комплексе. Это позволит создать новые рабочие места и на 30–40% увеличить объем продукции, – заверил Акиф Гасымов.
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Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой Витебского завода радиодеталей «Монолит»
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Фото: Елена Алимова