Месяц назад один слон в Китае отбился от кочующего стада. И вот его поймали – теперь животное вернулось в свой ареал обитания на юго-западе КНР, передает «Синьхуа».
Слон отбился от стада 6 июня и передвигался по районам городов Куньмин, Аньнин и Юйси. Он преодолел расстояние в 190 км – вернуться к стаду или найти свой ареал самому ему было трудно. А на днях штаб, занимающийся мониторингом миграции диких азиатских слонов города Юйси, поймал животное и перенаправил его в место обитания – государственный заповедник в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.
Хорошая новость: состояние слона оценивают как здоровое, так что за него можно не волноваться.
Фото: «Синьхуа»
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Помните историю про заблудившегося слона в Китае? Его поймали и отправили домой
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