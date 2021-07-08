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  2. Помните историю про заблудившегося слона в Китае? Его поймали и отправили домой

Помните историю про заблудившегося слона в Китае? Его поймали и отправили домой

Месяц назад один слон в Китае отбился от кочующего стада. И вот его поймали – теперь животное вернулось в свой ареал обитания на юго-западе КНР, передает «Синьхуа».


Слон отбился от стада 6 июня и передвигался по районам городов Куньмин, Аньнин и Юйси. Он преодолел расстояние в 190 км – вернуться к стаду или найти свой ареал самому ему было трудно. А на днях штаб, занимающийся мониторингом миграции диких азиатских слонов города Юйси, поймал животное и перенаправил его в место обитания – государственный заповедник в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Хорошая новость: состояние слона оценивают как здоровое, так что за него можно не волноваться.

Фото: «Синьхуа»
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