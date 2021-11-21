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  2. Поляки провели акцию в поддержку беженцев, застрявших на границе с Беларусью

Поляки провели акцию в поддержку беженцев, застрявших на границе с Беларусью

Поляки провели акцию в поддержку беженцев, сообщает БЕЛТА.

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Участники демонстрации требовали от своих властей помочь беженцам, которые застряли на границе с Беларусью, и открыть гуманитарный коридор.

Видео: RUPTLY
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