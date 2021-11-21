Главная Поляки провели акцию в поддержку беженцев, застрявших на границе с Беларусью Опубликовано: 21.11.2021 12:25:00 2216 Поляки провели акцию в поддержку беженцев, застрявших на границе с Беларусью Поляки провели акцию в поддержку беженцев, сообщает БЕЛТА. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Участники демонстрации требовали от своих властей помочь беженцам, которые застряли на границе с Беларусью, и открыть гуманитарный коридор. Видео: RUPTLY Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Польша протесты беженцы Версия для печати Новости и статьи