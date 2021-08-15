За прошедшую неделю на литовской, латвийской и польской границе не зафиксировано убийств мирных беженцев, однако ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Смерть забитого литовскими силовиками гражданина Ирака осталась незамеченной в европейской прессе. Это фактически стало одобрением дальнейших силовых действий в отношении обездоленных мигрантов, отметили в сюжете «Беларусь 1».
Видео: «Беларусь 1»
– Этот случай западная пресса полностью проигнорировала. Что это означает? Это означает мягкое разрешение. Я думаю, что инциденты на границе будут продолжаться и усиливаться, – уверен журналист Юрий Алексеев.
Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния и перебрасывать на белорусскую территорию. Подробности о таких случаях – в видео. Осторожно, в нем содержатся шокирующие кадры.