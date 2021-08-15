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Видео:

«Беларусь 1»

уверен журналист Юрий Алексеев.Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния и перебрасывать на белорусскую территорию. Подробности о таких случаях – в видео. Осторожно, в нем содержатся шокирующие кадры.