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  2. Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния

Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния

За прошедшую неделю на литовской, латвийской и польской границе не зафиксировано убийств мирных беженцев, однако ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Смерть забитого литовскими силовиками гражданина Ирака осталась незамеченной в европейской прессе. Это фактически стало одобрением дальнейших силовых действий в отношении обездоленных мигрантов, отметили в сюжете «Беларусь 1».

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Видео: «Беларусь 1»

– Этот случай западная пресса полностью проигнорировала. Что это означает? Это означает мягкое разрешение. Я думаю, что инциденты на границе будут продолжаться и усиливаться, – уверен журналист Юрий Алексеев.

Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния и перебрасывать на белорусскую территорию. Подробности о таких случаях – в видео. Осторожно, в нем содержатся шокирующие кадры.
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