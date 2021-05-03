Положительная динамика есть: лечение ребенка, которого на вертолете МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП, находится на контроле Президента

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Также в БСМП находится 16-летний пациент, получивший около 70 процентов ожогов в результате электротравмы. Его доставили на вертолете МЧС из Мстиславской ЦРБ неделей ранее., – рассказал главный врач.