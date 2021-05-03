Об этом сообщил главный врач БСМП Андрей Борисов. Напомним, 29 апреля Республиканский центр организации медицинского реагирования организовал срочную доставку вертолетом МЧС Ми-8 (с медицинским модулем на борту) ребенка из Мядельской ЦРБ – 12-летний подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар. Спасая младшего брата, получил серьезные травмы.
Фото: БЕЛТА
– Состояние ребенка остается тяжелым, мальчик находится на ИВЛ, в данный момент нетранспортабелен. Этот вопрос находится на контроле Главы государства, поручено сделать все необходимое. Сейчас все манипуляции проводятся в
интересах ребенка, в том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Безусловно, положительная динамика в состоянии мальчика есть, он стал более стабилен. Вся наша работа на это нацелена.
Также в БСМП находится 16-летний пациент, получивший около 70 процентов ожогов в результате электротравмы. Его доставили на вертолете МЧС из Мстиславской ЦРБ неделей ранее.
– Подросток находится в отделении ожоговой реанимации, его состояние также расцениваем как тяжелое: он находится на ИВЛ, все лечение проводится в полном объеме, – рассказал главный врач.
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Положительная динамика есть: лечение ребенка, которого на вертолете МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП, находится на контроле Президента
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