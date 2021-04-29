В Мядельском районе подросток спас младшего брата из горящего дома

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Инцидент произошел вечером 28 апреля в деревне Сидоровичи. В 19:56 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. По прибытии спасатели установили, что горит одноэтажный деревянный дом. В момент пожара в доме находились только двое детей 2009 и 2019 годов рождения.До прибытия подразделений МЧС 12-летний подросток самостоятельно на руках вынес из огня своего малолетнего брата. Мальчик получил порезы и ожоги различной степени тяжести. Он госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ребенок 2019 года рождения не пострадал., – сообщила sb.by