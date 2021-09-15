Полиция задержала вооруженного ножом сталкера у дома Арианы Гранде

Это случилось ночью 10 сентября. Сталкером певицы оказался 23-летний Аарон Браун.Сначала мужчина просто просил охранников устроить ему свидание с Гранде. Получив отказ, он разозлился и достал нож.28-летняя исполнительница не вышла на улицу. Были вызваны сотрудники полиции, которые задержали преступника и доставили его в участок. По словам инсайдера, мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления.