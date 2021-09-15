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  2. Полиция задержала вооруженного ножом сталкера у дома Арианы Гранде

Полиция задержала вооруженного ножом сталкера у дома Арианы Гранде

Полиция Лос-Анджелеса арестовала вооруженного ножом мужчину, который находился у дома американской исполнительницы Арианы Гранде. Он требовал встречи со звездой, информирует TMZ со ссылкой на правоохранительные органы. 


Это случилось ночью 10 сентября. Сталкером певицы оказался 23-летний Аарон Браун.

Сначала мужчина просто просил охранников устроить ему свидание с Гранде. Получив отказ, он разозлился и достал нож. 

28-летняя исполнительница не вышла на улицу. Были вызваны сотрудники полиции, которые задержали преступника и доставили его в участок. По словам инсайдера, мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления. 
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Фото: РЕЙТЕР
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