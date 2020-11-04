Полиция Словакии предупреждала Австрию, что стрелявший в Вене хотел летом купить оружие

По данным Австрийского агентства печати, которое ссылается на словацкую полицию, молодой человек пытался купить боеприпасы, однако сделать это ему не удалось. По имеющейся информации, у него не было разрешения на оружие. В связи с этим австрийская сторона была своевременно уведомлена об этом.В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе недалеко от синагоги. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Одного преступника, который был сторонником ИГ, ликвидировали полицейские. В полиции считают, что стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.По данным полиции, стрельбу в Вене устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством: Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористической группировке "Исламское государство", но уже в декабре прошлого года условно-досрочно вышел на свободу.