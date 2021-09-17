Политолог: в межвоенной Польше существовала пронемецкая партия, которая хотела предложить свои услуги Гитлеру в будущей войне против СССР

Комментируя заявления поляков относительно того, что в 1939 году в результате некой договоренности между СССР и Германией их страна пала, а земли Западной Белоруссии отошли к БССР, философ, публицист, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил, что Польша гораздо раньше имела отношение к сговору с немцами.
– Польша к этому сговору гораздо раньше имела отношение. Страна пыталась договориться с Гитлером, но у нее это не получилось, поскольку фюрер оказался куда более прагматичным. Он понял, что ему выгодно вступить в диалог с Советским Союзом. А СССР решил пойти на это, потому что осознавал: нужно отодвинуть эту границу, подготовиться к будущей войне, выиграть время и определенную территорию. Может быть, эти лишние 200–300 километров где-то и спасли нашу родину, – объяснил политолог.
По его словам, новая территория помогла серьезно надорвать силы немцев при наступлении.
– Геополитика – это шахматы. Сталин понимал, что не удастся договориться, нужно готовиться к следующей партии. Наши фигуры на шахматной доске в виде Брестской крепости и армии, которая появилась на территории Западной Белоруссии, сыграли серьезную роль в сдерживании Гитлера в начале военных действий, – обратил внимание эксперт.
– В межвоенной Польше до сентября 1939 года существовала пронемецкая партия, которая хотела предложить свои услуги Гитлеру в будущей войне против Советского Союза. То есть немцы их банально подставили. А Советский Союз преследовал свои интересы – и правильно делал, потому что нужно было обезопасить себя и выиграть время перед будущей войной. С точки зрения белорусского народа, все было сделано абсолютно правильно: мы получили более цельную территорию, воссоединение земель и людей, – заключил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.