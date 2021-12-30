Политолог: только там будут экономические успехи, где есть сильная государственная власть

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Алексей Дзермант.
– Если нет сильной государственной власти, то никакая экономическая реформа не поможет. Более того, существует прямая зависимость. Если власть дееспособна, она может проводить определенные решения в экономике, результатом которых является процветание. Здесь важна системность и долгосрочность. На постсоветском пространстве государства с президентской формой правления очевидно более успешны и в экономике, и в общественно-политическом строении, чем страны с парламентской демократией, которые постоянно лихорадит, – обратил внимание политолог.
Алексей Дзермант также подчеркнул:
– Только там будут экономические успехи, где есть сильная государственная власть, что особенно важно на этапе передела влияний рынков, когда мир находится в состоянии нестабильности. Выстоят и выживут те, у которых есть опора в виде сильной государственной власти, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.