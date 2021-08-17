Политолог: практика избиения мигрантов может вылиться в то, что беженцы начнут давать сдачи

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

По словам эксперта, в скором времени миграционные проблемы вскроют нарыв политической слабости Прибалтики.– сказал политолог.Вместе с тем Кирилл Коктыш обратил внимание на то, что военные стран Прибалтики были и в Афганистане, и в Ираке, поэтому должны нести ответственность за содеянное со всей натовской коалицией. Иракцы, которые теперь бегут в западные страны, надеются получить поддержку, поскольку ранее получали от них множество обещаний.– подчеркнул политолог.Он также заметил, что афганским мигрантам в настоящий момент открыл двери не Запад, а Узбекистан, хотя для страны это опасно, поскольку талибы являются ее врагом.– заявил эксперт.Возвращаясь к теме насилия над беженцами, Кирилл Коктыш отметил, что подобные действия над мигрантами породят противодействие.считает политолог.Кирилл Коктыш добавил, что миграционные потоки стали следствием проигрыша США на Ближнем Востоке.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.