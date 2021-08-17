Политолог: практика избиения мигрантов может вылиться в то, что беженцы начнут давать сдачи

По словам эксперта, в скором времени миграционные проблемы вскроют нарыв политической слабости Прибалтики.
– Конечно, они их вскрывают, потому что выясняется, что правительство недееспособно либо очень ограниченно и живет в своем мирке, изолированном от реальности. [У стран Прибалтики] нет представления о том, как все функционирует, но есть вера в фантастические принципы, – сказал политолог.
Вместе с тем Кирилл Коктыш обратил внимание на то, что военные стран Прибалтики были и в Афганистане, и в Ираке, поэтому должны нести ответственность за содеянное со всей натовской коалицией. Иракцы, которые теперь бегут в западные страны, надеются получить поддержку, поскольку ранее получали от них множество обещаний.
– Это те люди, которые вам поверили. Не просто мигранты, а люди, которые знакомились с западными ценностями, верили в них, учили английский и другие европейские языки. Поэтому моральный долг Прибалтики и остальных стран НАТО – быть в ответе за тех, кого они приручили, – подчеркнул политолог.
Он также заметил, что афганским мигрантам в настоящий момент открыл двери не Запад, а Узбекистан, хотя для страны это опасно, поскольку талибы являются ее врагом.
– Узбекистан открыл двери для афганских мигрантов. Но мы понимаем, что республике и другим центральноазиатским странам давать убежище афганским мигрантам в массовом количестве смертельно опасно, потому что талибы их враги. Будет огромное число претензий, и афганские мигранты двинутся дальше, то есть к тому, кому они поверили, – заявил эксперт.
Возвращаясь к теме насилия над беженцами, Кирилл Коктыш отметил, что подобные действия над мигрантами породят противодействие.
– Практика избиения мигрантов может вылиться в то, что беженцы начнут давать сдачи и захватывать оружие. Бунты в лагерях уже есть. Это может привести к гораздо большим проблемам, к которым эти страны просто не готовы. Способности понимать степень сложности задачи пока нет, есть только неприятие реальности, – считает политолог.
Кирилл Коктыш добавил, что миграционные потоки стали следствием проигрыша США на Ближнем Востоке.
– [Страны Прибалтики] туда пошли, стали строить демократию, сказали, что обеспечат там другое мироустройство. Поэтому за собственные действия нужно отвечать. Ответственность будет в меньшей степени за США, потому что они находятся за океаном. Но европейским союзникам НАТО эти счета точно придется оплачивать, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Коктыш: моральный долг западных стран – решать проблему миграции, а не делать вид, что ее нет